Суд у Відні визнав Фірташа дипломатом Білорусі та заборонив його екстрадицію до США

Австрійський земельний суд Відня визнав, що український олігарх Дмитро Фірташ користується дипломатичним імунітетом як радник Постійного представництва Білорусі при UNIDO у Відні, а тому його екстрадиція до США є недопустимою. Про це повідомляє wien.ORF.at з посиланням на остаточне судове рішення.

Як зазначається, Білорусь у 2021 році оголосила Фірташа дипломатом і направила відповідні ноти до Організації Об’єднаних Націй з промислового розвитку (UNIDO) та Міністерства закордонних справ Австрії. Суд дійшов висновку, що з моменту направлення цих нот Фірташ має абсолютний дипломатичний імунітет, незалежно від позиції австрійських органів влади.

Водночас ні UNIDO, ні МЗС Австрії не надали Фірташу формальної акредитації та відмовили у видачі дипломатичного посвідчення. В австрійському зовнішньополітичному відомстві заявляли, що не вбачають правових підстав для надання імунітету особі, яка, за їхніми даними, не була належним чином акредитована та веде в Австрії діяльність, спрямовану на особисту вигоду.

Реклама

Реклама

Суд, однак, не погодився з цією позицією та наголосив, що Австрія як держава перебування не має впливу на сам факт надання дипломатичного імунітету. Аргументи МЗС про ризик перетворення країни на «притулок для злочинців» суд також відхилив.

При цьому у рішенні зазначено, що характер дипломатичної діяльності Фірташа з 2021 року залишається незрозумілим. Адвокати олігарха та представники білоруської сторони від коментарів відмовилися, а в посольстві Білорусі в Австрії заявили, що не володіють інформацією про Фірташа.

Видання також звертає увагу, що дипломатичний імунітет Фірташа може бути скасований у будь-який момент рішенням білоруської сторони. Окрім того, під сумнівом залишається законність його призначення дипломатом, адже законодавство Білорусі передбачає, що на державну службу можуть бути прийняті лише особи, які мають виключно білоруське громадянство. Фірташ, за офіційними українськими реєстрами, досі залишається громадянином України.

Український олігарх Дмитро Фірташ уже багато років перебуває під загрозою екстрадиції до США. Американська сторона вимагає його видачі у справі про корупцію, пов’язану зі спробою продажу титану в Індії. За версією слідства, йдеться про змову з метою надання хабарів індійським посадовцям для отримання доступу до видобутку титану, однак угода так і не була реалізована. Процедура екстрадиції триває з 2014 року і неодноразово блокувалася судовими рішеннями в Австрії.

Видання також зазначає, що дипломатичний імунітет Фірташа може бути скасований у будь-який момент рішенням білоруської сторони. Окрім того, під сумнівом залишається законність його призначення дипломатом, адже законодавство Білорусі дозволяє державну службу лише особам, які мають виключно білоруське громадянство. За офіційними українськими реєстрами, Фірташ і надалі залишається громадянином України.