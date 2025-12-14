ССО показали, як вдарили по потягу з пальним і нафтобазі в окупованому Криму

Підрозділи Сил спеціальних операцій ЗСУ у ніч на 14 грудня уразили потяг з паливно-мастильними матеріалами та низку інших цілей російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомили Сили спеціальних операцій ЗСУ. За їхніми даними, удари по ворожих цілях на тимчасово окупованих територіях Донецької області та Автономної Республіки Крим було завдано із застосуванням ударних БпЛА FP-2.

В окупованому Криму поблизу населеного пункту Янтарне ударні безпілотники ССО уразили потяг з паливно-мастильними матеріалами для окупаційних військ під час його руху. Також було відпрацьовано по нафтобазі в населеному пункті Бітумне.

Реклама

Реклама

У Донецькій області, в районі населеного пункту Марʼянівка, підрозділи ССО уразили станцію радіоелектронної боротьби «Волна-2». Крім того, поблизу Докучаєвська здійснено ураження центру підготовки операторів FPV-дронів противника.

У ССО наголосили, що продовжують здійснювати асиметричні дії з метою підриву наступальних спроможностей російської армії.