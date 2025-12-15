Перемовини України і США у Берліні завершились

Президент України Володимир Зеленський у понеділок провів переговори з представниками президента США Дональда Трампа у Берліні, де американська сторона заявила про «значний прогрес» у спробах припинити війну Росії проти України. Як передає Reuters, вони тривали близько двох годин.

Як повідомляють західні ЗМІ, Зеленський знову зустрівся зі спецпредставником США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером після п’ятигодинних переговорів, що відбулися напередодні. Упродовж дня в німецькій столиці також тривали консультації за участю європейських лідерів.

У неділю українська сторона заявила про готовність відмовитися від прагнення до членства в НАТО в обмін на західні гарантії безпеки. Водночас наразі не зрозуміло, наскільки далеко просунулися переговори з цього та інших ключових питань, зокрема щодо майбутнього українських територій і можливості переконати Росію погодитися на припинення вогню.

Реклама

Реклама

Президент Зеленський у дописі в соцмережі X зазначив, що «на дипломатичному напрямку зараз триває дуже велика робота», не розкривши деталей переговорів.

У Кремлі заявили, що питання відмови України від вступу до НАТО є одним із фундаментальних у переговорах щодо можливого мирного врегулювання. Речник Кремля Дмитро Пєсков повідомив, що Росія очікує від США інформації про підсумки берлінських консультацій.

Переговори відбуваються на тлі ключового тижня для європейської дипломатії. У четвер лідери ЄС мають ухвалити рішення щодо можливості забезпечення масштабного кредиту для України за рахунок заморожених активів Центрального банку Росії. Водночас Європейський Союз стикається з критикою з боку адміністрації Трампа щодо міграційної політики, безпеки та регулювання великих технологічних компаній.

Міністри закордонних справ ЄС у понеділок у Брюсселі обговорювали нові санкції проти так званого тіньового флоту російських нафтових танкерів. Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен наголосив, що головним завданням зараз є забезпечення фінансування України, аби вона могла продовжувати боротьбу за свободу.

Президент Фінляндії Александер Стубб, який активно залучений до переговорного процесу і напередодні зустрічався із Зеленським, заявив, що сторони перебувають у критичний момент мирних переговорів і нині ближчі до потенційної мирної угоди, ніж будь-коли за останні роки.

За його словами, робота ведеться над трьома ключовими документами: рамками 20-пунктового мирного плану, угодою щодо гарантій безпеки для України та планом післявоєнної відбудови.

Російський президент Володимир Путін раніше неодноразово вимагав, аби Україна офіційно відмовилася від вступу до НАТО та вивела війська з частини Донбасу, яку контролюють Сили оборони. У Москві також наполягають на нейтральному статусі України та відсутності військ НАТО на її території.