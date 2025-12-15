        Кримінал

        Голлівудського режисера Роба Райнера та його дружину вбили у власному будинку в Лос-Анджелесі

        Галина Шподарева
        15 Грудня 2025 11:25
        читать на русском →
        Мішель та Роб Райнери / Фото: AP
        Мішель та Роб Райнери / Фото: AP

        В елітному районі Лос-Анджелеса уночі знайшли тіла відомого голлівудського режисера Роба Райнера та його дружини Мішель. У вбивстві підозрюють їхнього сина.

        Про це повідомляють Associated Press та BBC.

        Виклик про потребу у меддопомозі рятувальники Лос-Анджелеса отримали близько опівночі. У будинку на Чадборн-авеню в елітному районі, де проживають багато знаменитостей, виявили два тіла.

        Реклама
        Реклама

        Офіційно імена померлих не називають, але, за даними джерел, йдеться саме про подружжя Райнерів – відомого режисера та його дружину-фотографку.

        За даними AP, слідчі вважають, ніби режисер і його дружина зазнали численних ножових поранень. Наразі триває допит члена їхньої сім’ї. За даними журналу People, у вбивстві підозрюють сина Райнерів Ніка.

        Райнер — відомий голлівудський режисер, серед робіт якого стрічки “Принцеса-наречена”, “Коли Гаррі зустрів Саллі” та “Це спинномозкова пункція”. До роботи режисером Райнер також знімався в кіно, зокрема в комедії “Усі в родині”.

        Райнер був номінований на премію “Оскар” за фільм “Кілька хороших хлопців” (1992) з Джеком Ніколсоном і Томом Крузом у головних ролях.

        Зі своєю другою дружиною Мішель Сінгер Роб познайомився на знімальному майданчику фільму “Коли Гаррі зустрів Саллі”. Вони одружилися у 1989 році.

        Поліція на місці вбивства подружжя Райнерів / Фото: AP

        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини