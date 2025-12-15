Через нічний обстріл Дніпропетровщини затримуються кілька поїздів

У результаті російського обстрілу на Дніпропетровщині зафіксовано знеструмлення контактної мережі. Кілька поїздів затримуються на кілька годин.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

“Резервні тепловози вже виведені, залізничні енергетики поступово відновлюють рух електротягою, але затримки поки що зберігаються”, – йдеться в повідомленні.

Затримуються поїзди, які рухаються Дніпропетровщиною:

№119 Дніпро — Холм (+3 години);

№120 Холм — Дніпро (+3:40);

№75/76 Київ — Кривий Ріг (+ 4:25);

№37/38 Київ — Запоріжжя (+4:10);

№79/80 Дніпро — Львів (+6:30).

Деякі приміські поїзди також курсуватимуть із затримками 3-4 години. Йдеться про напрямок Дніпра та Кривого Рогу.

Зокрема, поїзд №6008 Пʼятихатки — Дніпро прямує із затримкою 3 години, а №6501 Пʼятихатки — Кривий Ріг 4 години.

Також залишається ускладненим рух приміських поїздів на Одещині.