Через нічний обстріл Дніпропетровщини затримуються кілька поїздів

У результаті російського обстрілу на Дніпропетровщині зафіксовано знеструмлення контактної мережі. Кілька поїздів затримуються на кілька годин.
Про це повідомили в Укрзалізниці.
“Резервні тепловози вже виведені, залізничні енергетики поступово відновлюють рух електротягою, але затримки поки що зберігаються”, – йдеться в повідомленні.
Затримуються поїзди, які рухаються Дніпропетровщиною:
- №119 Дніпро — Холм (+3 години);
- №120 Холм — Дніпро (+3:40);
- №75/76 Київ — Кривий Ріг (+ 4:25);
- №37/38 Київ — Запоріжжя (+4:10);
- №79/80 Дніпро — Львів (+6:30).
Деякі приміські поїзди також курсуватимуть із затримками 3-4 години. Йдеться про напрямок Дніпра та Кривого Рогу.
Зокрема, поїзд №6008 Пʼятихатки — Дніпро прямує із затримкою 3 години, а №6501 Пʼятихатки — Кривий Ріг 4 години.
Також залишається ускладненим рух приміських поїздів на Одещині.
- Поїзд №6403 Мартинівська — Одеса-Головна курсує зі станції Буялик із затримкою 2 години 45 хвилин.
- Поїзд №6404 Одеса-Головна — Мартинівська затримується на відправлення з початкової. Очікуємо на прибуття поїзда №6401 Колосівка — Одеса-Головна.