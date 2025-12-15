        Суспільство

        Через нічний обстріл Дніпропетровщини затримуються кілька поїздів

        Галина Шподарева
        15 Грудня 2025 11:01
        Поїзд "Дніпро-Львів" / Фото: Укрзалізниця
        Поїзд "Дніпро-Львів" / Фото: Укрзалізниця

        У результаті російського обстрілу на Дніпропетровщині зафіксовано знеструмлення контактної мережі. Кілька поїздів затримуються на кілька годин.

        Про це повідомили в Укрзалізниці.

        “Резервні тепловози вже виведені, залізничні енергетики поступово відновлюють рух електротягою, але затримки поки що зберігаються”, – йдеться в повідомленні.

        Затримуються поїзди, які рухаються Дніпропетровщиною:

        • №119 Дніпро — Холм (+3 години);
        • №120 Холм — Дніпро (+3:40);
        • №75/76 Київ — Кривий Ріг (+ 4:25);
        • №37/38 Київ — Запоріжжя (+4:10);
        • №79/80 Дніпро — Львів (+6:30).

        Деякі приміські поїзди також курсуватимуть із затримками 3-4 години. Йдеться про напрямок Дніпра та Кривого Рогу.

        Зокрема, поїзд №6008 Пʼятихатки — Дніпро прямує із затримкою 3 години, а №6501 Пʼятихатки — Кривий Ріг 4 години.

        Також залишається ускладненим рух приміських поїздів на Одещині.

        • Поїзд №6403 Мартинівська — Одеса-Головна курсує зі станції Буялик із затримкою 2 години 45 хвилин.
        • Поїзд №6404 Одеса-Головна — Мартинівська затримується на відправлення з початкової. Очікуємо на прибуття поїзда №6401 Колосівка — Одеса-Головна.

