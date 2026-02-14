В Одесі під час перевірки документів ножем поранили військовослужбовця ТЦК

14 лютого 2026 року в Приморському районі Одеси стався збройний напад на військовослужбовця під час виконання службових обов’язків. Про це повідомили в Одеському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.

За інформацією ТЦК та СП, спільна група оповіщення зупинила громадянина для перевірки військово-облікових документів відповідно до постанови Кабінету Міністрів №560 від 16 травня 2024 року. До початку процедури перевірки чоловік здійснив напад із застосуванням ножа, унаслідок чого один із військовослужбовців отримав поранення.

Пріоритетом для особового складу стало надання невідкладної допомоги пораненому колезі. Нападник скористався цим та втік з місця події. Постраждалого оперативно госпіталізували, його стан стабільний, медики надають необхідну допомогу.

У ТЦК наголосили, що будь-які прояви агресії щодо представників Збройних сил України є неприпустимими, а силова протидія законній діяльності військових є посяганням на обороноздатність держави.

Наразі тривають слідчі дії та заходи щодо встановлення місцеперебування і затримання нападника. Правову кваліфікацію події нададуть уповноважені органи в межах кримінального провадження.