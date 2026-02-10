Нічний удар по енергетиці Одещини: в області є знеструмлення

Уночі 10 лютого російські військові завдали удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Після обстрілу без світла залишилися жителі трьох громад.
Про це повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер.
На півдні регіону зафіксовано пошкодження об’єкта енергетики, виникла пожежа. Також пошкоджено адміністративну будівлю. Інформація про постраждалих не надходила.
“Через удар частково знеструмлено населені пункти у трьох громадах області”, – йдеться в повідомленні.
Обʼєкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення від генераторів. Триває ліквідація наслідків та відновлення електропостачання.