Сили оборони знищили 980 окупантів, два танки та іншу російську техніку: дані Генштабу за добу

Reuters: ЄС вперше пропонує санкції проти портів у Грузії та Індонезії за обробку російської нафти

Нічний удар по енергетиці Одещини: в області є знеструмлення

Обʼєкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення від генераторів. Триває ліквідація наслідків та відновлення електропостачання.

На півдні регіону зафіксовано пошкодження об’єкта енергетики, виникла пожежа. Також пошкоджено адміністративну будівлю. Інформація про постраждалих не надходила.

Уночі 10 лютого російські військові завдали удару по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Після обстрілу без світла залишилися жителі трьох громад.