МОК заборонив Гераскевичу виступати на Олімпіаді-2026 у шоломі з портретами загиблих українських атлетів

Міжнародний олімпійський комітет не дозволив українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу використовувати на тренуваннях і змаганнях шолом із зображенням спортсменів, які загинули через російську агресію.

Про це Владислав Гераскевич повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Спортсмен зазначив, що представник МОК Тошіо Цурунага заборонив йому використовувати цей шолом під час змагань та офіційних тренувань на Олімпіаді в Італії.

“Вчора італійський сноубордист виступав з російським прапором на шоломі, що заборонено в МОК — на це не було жодної реакції. А на шолом з загиблими українськими спортсменами — до речі, серед них є олімпійці — на це ми отримали критичну заборону”, — зауважив Гераскевич.

На ситуацію відреагував Президент України Володимир Зеленський, подякувавши українському спортсмену за те, що той нагадує світові ціну боротьби українців проти РФ.

“На його шоломі – портрети наших атлетів, яких убила Росія. Фігуриста Дмитра Шарпара, який загинув у боях під Бахмутом, 19-річного біатлоніста Євгена Малишева, якого вбили окупанти поблизу Харкова, та інших наших спортсменів, яких російська війна позбавила життя. Ця правда не може бути незручною, недоречною чи називатися “політичною акцією на спортивних змаганнях”. Це нагадування всьому світу про те, що таке сучасна Росія”, — підкреслив Зеленський.

Гераскевич також повідомив, що готує офіційний запит до МОК, у якому відстоюватиме право змагатися на Олімпіаді саме у цьому шоломі.

“Дуже сподіваюся, що це була позиція лише цього представника, а не всього Міжнародного олімпійського комітету”, — зазначив він.