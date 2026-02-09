Американський канал Newsmax розширює присутність у Європі та виходить на український ринок

Американська медіакомпанія Newsmax оголосила про розширення мовлення в Європі та на Близькому Сході, зокрема про підготовку запуску локального телеканалу в Україні. Newsmax Ukraine має розпочати роботу в першій половині 2026 року та мовитиме українською мовою.

Про це йдеться в повідомленні компанії Newsmax. Медіагрупа уклала багаторічні угоди про дистрибуцію з великими телевізійними провайдерами у Франції, Ізраїлі та на Кіпрі, що дозволить зробити канал доступним для мільйонів нових домогосподарств у Європі та східному Середземномор’ї.

Окремо компанія підписала ліцензійну угоду на запуск локального каналу Newsmax Ukraine. Новий мовник працюватиме під брендом і редакційною моделлю Newsmax та стане частиною стратегії розширення в Східній Європі, спрямованої на збільшення доступу до міжнародних новин у регіоні.

Наразі Newsmax доступний більш ніж у 100 країнах світу. За даними Nielsen, канал є четвертим за рейтингами кабельним новинним мовником у США та охоплює десятки мільйонів глядачів через телебачення, стримінгові сервіси й цифрові платформи.