Подоляк і Лещенко стали найбільш ефірними обличчями телемарафону

Упродовж минулого тижня у період з 30 грудня до 1 січня учасники телемарафону “Єдині новини” запрошували депутатів в ефір 15 разів. Найбільше часу було приділено двом радникам керівника Офісу президента – Михайлу Подоляку і Сергію Лещенку.

За даними моніторингу “Детектора медіа“, Подоляк з’явився на каналах “Рада” та “Ми — Україна” і в цілому був в ефірі 41 хвилину.

Лещенко виступав на каналах “Інтер” і “Рада”, провівши в ефірі 32 хвилини.

Загалом 73% запрошень отримали представники партії “Слуга народу” — 11 запрошень. Представників “Батьківщини” запросили двічі, одного разу — представників групи “Довіра” і позафракційну депутатку.

Водночас в ефірах марафону не брали участь представники “Голосу” та “Європейської солідарності”.