Бойова історія “Азову”: шлях від батальйону до корпусу

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У 2014 році, після початку російської агресії проти України, добровольчий батальйон «Азов» одним із перших долучився до оборони держави. Відтоді він пройшов славетний шлях, взявши участь у багатьох історичних битвах, і в результаті масштабувався до цілого корпусу Національної гвардії України.

Перші бої та звільнення Маріуполя

«Азов» створили 5 травня 2014 року як батальйон спецпризначення. Уже за кілька тижнів його бійці брали участь в операції зі звільнення Маріуполя. 13 червня того року підрозділ відіграв ключову роль у поверненні міста під контроль України. Упродовж літа й осені 2014 року батальйон діяв на кількох напрямках разом із підрозділами Збройних сил України. У листопаді підрозділ увійшов до складу Національної гвардії України.

У наступні роки «Азов» розбудовував підрозділи, систему підготовки та командну структуру, водночас виконуючи бойові завдання в зоні АТО/ООС. У 2019 році бійці брали участь у боях на Світлодарській дузі.

86 днів оборони Маріуполя

Після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році Маріуполь опинився в оточенні. «Азов» разом з іншими підрозділами Маріупольського гарнізону обороняв місто протягом 86 днів. Оборона тривала в умовах значної переваги противника в силах і засобах та стала одним із найважчих випробувань в історії підрозділу, а також однією з найскладніших і найгероїчніших оборонних операцій у військовій історії.

Тим часом у квітні 2022 року на підконтрольній Україні території сформували підрозділ із добровольців та бійців «Азову», які на початку вторгнення перебували поза Маріуполем. Підрозділ мав долучитися до спроби деблокади оточеного міста, аби допомогти побратимам. Згодом його учасники стали основою для відновлення та розширення підрозділу. У лютому 2023 року «Азов» отримав статус 12-ї бригади спеціального призначення НГУ.

Від бригади до 1-го корпусу НГУ «Азов»

У наступні роки у статусі бригади «Азов» виконував бойові завдання на різних ділянках фронту. 7 березня 2025 року було створено 1-й корпус Національної гвардії України «Азов». Його сформували на основі досвіду та підготовки військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення. До корпусу увійшли кілька бригад та окремі підрозділи НГУ, які тепер діють під єдиним управлінням.

З серпня 2025 року «Азов» виконує завдання на Добропільському напрямку. Узгоджені дії його підрозділів і приданих сил допомогли стабілізувати ситуацію після російського прориву. У 2025 році корпус «Азов» також долучився до оборони Костянтинівки та її околиць, зриваючи плани противника щодо захоплення Слов’янсько-Краматорської агломерації. У вересні 2026 року підрозділи корпусу повідомили про зрив спроби противника вийти на логістичні шляхи для оточення Дружківки та удару в напрямку Добропілля.

Основні етапи бойового шляху:

2014 рік – створення батальйону «Азов», участь у звільненні Маріуполя та боях на Донеччині.

2015 – Павлопільсько-Широкинська операція та звільнення низки населених пунктів.

2015–2021 – розвиток підрозділу та виконання завдань у зоні АТО/ООС.

2022 – 86-денна оборона Маріуполя.

2023–2024 – перехід до бригади та бойові дії на Запорізькому, Кремінському й Торецькому напрямках.

2025 – створення 1-го корпусу НГУ «Азов» на основі досвіду 12-ї бригади «Азов».

Історія «Азову» охоплює різні етапи російсько-української війни: від перших боїв у 2014 році до оборонних операцій корпусу на Донеччині. Зміна структури підрозділу відображає його розвиток і розширення масштабу завдань у складі Національної гвардії України. Більше про історію та сьогодення корпусу ви можете дізнатися на сайті azov.army.