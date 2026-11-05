Росія понад 30 разів атакувала Дніпропетровщину: семеро поранених, серед них дитина

Протягом 5 листопада російські війська понад 30 разів атакували шість районів Дніпропетровської області. Поранення дістали семеро людей, серед них дитина.

Про це повідомила Дніпропетровська ОВА.

Російські війська застосовували безпілотники, артилерію та авіабомбу.

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У Дніпрі пошкоджено приватний будинок, виникли пожежі.

На Нікопольщині під ударами були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська та Покровська громади. Пошкоджені багатоквартирні й приватні будинки, готель, заклад освіти, інфраструктура та автомобілі.

До лікарні у стані середньої тяжкості доправили жінок віком 87, 47 та 67 років. Ще три жінки — 49, 47 та 74 років — лікуються амбулаторно.

У Синельниківському районі росіяни атакували Славгородську, Миколаївську, Васильківську та Раївську громади. Пошкоджені приватні будинки, магазин, інфраструктура та складське приміщення. Поранення дістала дитина.

У Павлограді пошкоджені багатоквартирний будинок та автомобіль, у Кам’янському — інфраструктура.

На Криворіжжі російські війська вдарили по Гречаноподівській громаді. Внаслідок атаки виникла пожежа.