Зеленський назвав терміни для нового етапу переговорів про вступ України до ЄС

Україна працює над тим, щоб до кінця цього року закрити всі переговорні кластери в межах вступу до Європейського Союзу. Уже наступного року Київ розраховує перейти до закриття окремих переговорних розділів.
Про це повідомив Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Європейської ради Антоніу Коштою.
За словами Зеленського, сторони детально обговорили євроінтеграційний процес України та можливості його прискорення.
“Працюємо над тим, щоб до кінця цього року закрити всі переговорні кластери, а вже в наступному році перейти до закриття переговорних розділів та швидко рухатися далі до нашого вступу”, — заявив президент.
Зеленський також повідомив, що представив нові ідеї, які, за його словами, можуть прискорити процес вступу України до ЄС.
Сторони домовилися, що Антоніу Кошта обговорить ці пропозиції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Обговорили тристоронню зустріч в Абу-Дабі
Окремою темою зустрічі стала підготовка до тристороннього формату переговорів в Абу-Дабі.
Зеленський поінформував Кошту про свою попередню розмову з американською стороною та виклав українські пріоритети.
Президент наголосив, що Україна виступає за участь Європи в переговорному процесі.
За його словами, питання гарантій безпеки та економічного відновлення України неможливо обговорювати без представників Європи.
Зеленський зазначив, що Антоніу Кошта підтримує цю позицію України.
Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що Україні вдалося повернути 2790 дітей із понад 20 тисяч, викрадених Росією. Зеленський також обговорював із прем’єр-міністром Андорри Шав’є Еспотом Саморою подальші кроки для повернення українських дітей та підтримку енергетики.