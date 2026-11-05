Зеленський назвав терміни для нового етапу переговорів про вступ України до ЄС

Україна працює над тим, щоб до кінця цього року закрити всі переговорні кластери в межах вступу до Європейського Союзу. Уже наступного року Київ розраховує перейти до закриття окремих переговорних розділів.

Про це повідомив Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Європейської ради Антоніу Коштою.

За словами Зеленського, сторони детально обговорили євроінтеграційний процес України та можливості його прискорення.

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“Працюємо над тим, щоб до кінця цього року закрити всі переговорні кластери, а вже в наступному році перейти до закриття переговорних розділів та швидко рухатися далі до нашого вступу”, — заявив президент.

Зеленський також повідомив, що представив нові ідеї, які, за його словами, можуть прискорити процес вступу України до ЄС.

Сторони домовилися, що Антоніу Кошта обговорить ці пропозиції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

Обговорили тристоронню зустріч в Абу-Дабі

Окремою темою зустрічі стала підготовка до тристороннього формату переговорів в Абу-Дабі.

Зеленський поінформував Кошту про свою попередню розмову з американською стороною та виклав українські пріоритети.

Президент наголосив, що Україна виступає за участь Європи в переговорному процесі.

За його словами, питання гарантій безпеки та економічного відновлення України неможливо обговорювати без представників Європи.

Зеленський зазначив, що Антоніу Кошта підтримує цю позицію України.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що Україні вдалося повернути 2790 дітей із понад 20 тисяч, викрадених Росією. Зеленський також обговорював із прем’єр-міністром Андорри Шав’є Еспотом Саморою подальші кроки для повернення українських дітей та підтримку енергетики.