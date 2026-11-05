Сутички у Петропавлівській Борщагівці: поліція встановила 130 причетних, трьох підозрюваних відправили під варту

Нацполіція та СБУ встановили 130 осіб, які можуть бути причетними до заворушень у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Серед них 27 брали активну участь у протиправних діях, ще 24 провокували конфлікти з правоохоронцями та військовослужбовцями Нацгвардії.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Унаслідок заворушень значних пошкоджень зазнали чотири службові автомобілі поліції та автобус Нацгвардії.

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“Діям усіх активних учасників буде надано правову оцінку у межах розслідувань Нацполіції, СБУ та ОГП. Робота триває”, — йдеться в повідомленні.

Трьох підозрюваних у блокуванні військової частини відправили під варту

За повідомленням Київської обласної прокуратури, суд відправив під варту без права внесення застави трьох підозрюваних у блокуванні підрозділу Національної гвардії в Петропавлівській Борщагівці — двох жінок віком 48 і 49 років та 35-річного киянина.

За версією слідства, 48-річна жінка організувала блокування військового об’єкта, оскільки вважала, що її знайомого незаконно утримують військовослужбовці. Інша підозрювана поширювала в TikTok і Telegram неправдиві, за даними слідства, повідомлення про катування та вбивства людей у військовій частині.

35-річний чоловік разом із 49-річною підозрюваною приїхав до військового об’єкта на автомобілі з позначками швидкої допомоги. Обоє були в медичному одязі та видавали себе за медиків. Вони записували відео, які згодом поширювали в соцмережах із закликами прибути до військової частини.

Після цього біля підрозділу зібралися люди. Під час заворушень було пошкоджено огорожу та ворота, заблоковано входи, виходи й рух службового транспорту, що перешкоджало роботі Нацгвардії.

До бази “Миротворець” внесли 14-річного підлітка та його батьків

До бази сайту “Миротворець” внесли 14-річного підлітка, який під час сутичок у Петропавлівській Борщагівці переліз через паркан і опинився на території об’єкта Національної гвардії України.

У картці підлітка на сайті йому інкримінують дії, спрямовані на зрив мобілізаційних заходів і підрив обороноздатності України. До бази також внесли його батьків. У картках зазначено звинувачення в невиконанні батьківських обов’язків щодо утримання та виховання неповнолітніх дітей, що призвело до тяжких наслідків.