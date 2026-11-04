Суд арештував двох фігуранток справи про заворушення у Петропавлівській Борщагівці

Солом’янський районний суд Києва відправив під варту Валентину Молоду та Тетяну Кіреєву, яких підозрюють у причетності до подій біля пункту дислокації Національної гвардії у Петропавлівській Борщагівці. Обидві перебуватимуть під вартою без права на заставу.

Про це повідомляє hromadske з судових засідань 4 листопада.

Валентину Молоду, яка 2 листопада приїхала до будівлі з військовими у формі парамедикині, суд відправив під варту на 60 днів без права на заставу.

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За версією прокуратури, вона заздалегідь підготувала автомобіль швидкої допомоги, провокувала військовослужбовців, закликала інших людей приїжджати на місце та розголосила розташування військового об’єкта.

Їй інкримінують перешкоджання законній діяльності ЗСУ в умовах воєнного стану та розголошення місця розташування військового об’єкта.

“Екстрена евакуація” за 107 тисяч гривень

Під час судового засідання стало відомо про схему так званої “екстреної евакуації” військовослужбовців із ТЦК або військових частин.

За словами прокурора, така “послуга” коштувала 107 тисяч гривень.

Тетяна Кіреєва розповіла, що звернулася до Молодої з проханням допомогти вивезти чоловіка своєї сестри Андрія з пункту дислокації військових.

За її словами, Молода заявила, що займається “екстреною евакуацією військових”, і пояснила, що для офіційного вивезення потрібно підготувати пакет документів. Кіреєва стверджує, що саме Молода назвала вартість у 107 тисяч гривень.

Водночас сама Молода під час судового засідання заперечила, що брала гроші за допомогу.

Вона заявила, що має медичну освіту, спеціалізацію хірурга та очолює приватну клініку Prime. Журналістам сертифікат лікаря вона не показала.

Молода пояснювала свої дії бажанням допомогти військовому, який, за її словами, нещодавно переніс операцію, мав ускладнення та нібито був побитий після відмови виконувати певні завдання.

Кіреєву також залишили під вартою

Суд відправив Тетяну Кіреєву під варту без права на заставу.

Її підозрюють у причетності до спроби вивезти чоловіка сестри з пункту дислокації військових за допомогою автомобіля, оформленого під швидку допомогу.

Кіреєва назвала рішення суду політично вмотивованим і заявила, що намагалася лише розв’язати особисте питання.

За версією прокуратури, 30 жовтня у фігурантів виник умисел перешкодити діяльності військового підрозділу та вивезти звідти військовослужбовця Андрія.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що Валентина Молода була серед перших, хто поширював інформацію про нібито незаконне утримання військовослужбовців у будівлі Нацгвардії у Петропавлівській Борщагівці. Після цього біля будівлі зібралися люди та сталися сутички.