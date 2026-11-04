Республіканці прямо звинувачують Трампа у провалі на проміжних виборах

Після серйозних втрат Республіканської партії на проміжних виборах у США частина партійних стратегів і функціонерів покладає відповідальність на Дональда Трампа. Серед причин вони називають війну з Іраном, тарифи, суперечливі зовнішньополітичні ініціативи президента та його стиль поведінки.

Про це пише Politico.

Колишній голова Республіканської партії в окрузі Монро у штаті Мічиган Тодд Гіллман заявив, що партії необхідно максимально дистанціюватися від Трампа.

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“Чесно кажучи, нам потрібно відійти від Трампа настільки далеко, наскільки це можливо”, — сказав він.

За словами Гіллмана, проблеми республіканців можуть тривати аж до 2030 року.

Співрозмовники Politico серед республіканських стратегів також назвали одним із ключових факторів рішення Трампа втягнути США у війну з Іраном. На їхню думку, воно було ухвалене без достатнього планування.

Ще однією проблемою вони вважають стиль президента — різкі висловлювання, провокаційні коментарі та постійні скандали, які, за словами партійців, почали втомлювати виборців.

Голова Республіканської партії округу Лікінг у штаті Огайо Метт Доул серед прикладів назвав спроби Трампа перейменувати Мексиканську затоку та озеро Онтаріо, а також його прагнення отримати контроль над Гренландією.

На його думку, після виборів у Республіканській партії може посилитися прагнення до “повернення до нормальності”.

При цьому Доул наголосив, що йдеться не обов’язково про відмову від політики Трампа, а насамперед про дистанціювання від його стилю.

Коаліція Трампа розпалася

Республіканський консультант Райан Гірдуські заявив, що виборча коаліція, яка раніше принесла Трампу перемогу, фактично зникла.

Особливо помітним він назвав падіння явки молодих виборців, які раніше змістилися в бік Трампа.

За його словами, Трамп протягом приблизно півтора року створював широку політичну більшість, а протягом наступних 18 місяців фактично її зруйнував.

Гірдуські також вважає, що результати виборів можуть змінити поведінку республіканських політиків у Конгресі та на місцях.

Раніше багато хто з них побоювався відкрито критикувати Трампа через ризик отримати сильного суперника на партійних праймеріз. Після нинішніх виборів цей страх, за словами консультанта, може значно зменшитися.

Він зазначив, що частина республіканських виборців не підтримує війну з Іраном і негативно ставиться до того, як адміністрація Трампа реалізовувала тарифну політику.

На думку Гірдуські, після поразок республіканські посадовці отримають більше свободи публічно критикувати рішення президента, з якими вони не погоджуються.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що за підсумками проміжних виборів демократи отримали контроль над Конгресом США. Це відкриває їм можливості активніше просувати військову допомогу Україні, посилення санкцій проти Росії та парламентський контроль за зовнішньополітичними рішеннями адміністрації Дональда Трампа.

Водночас аналітики наголошують, що навіть зміна більшості в Конгресі не гарантує кардинального перегляду політики Білого дому щодо України, оскільки президент зберігає значні повноваження у сфері зовнішньої політики.