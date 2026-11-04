Російські дрони атакували енергетику шести областей: наслідки нічних ударів

Увечері 3 листопада та в ніч на 4 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру в шести областях України — Тернопільській, Кіровоградській, Рівненській, Волинській, Одеській та Житомирській. Внаслідок ударів пошкоджено енергетичні об’єкти, у частині регіонів виникли перебої з електропостачанням.

Про це повідомляє “Головне в Україні”.

На Волині під удар потрапив об’єкт енергетики у Ковельському районі. Як повідомляв голова ОВА Роман Романюк, увечері в значній частині області фіксували перебої в електропостачанні, однак станом на 09:00 4 листопада всі населені пункти та абоненти вже були зі світлом.

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На Житомирщині російські війська атакували енергетичні об’єкти та приватні будинки у Житомирському, Коростенському і Звягельському районах. Пошкоджено житловий будинок та легковий автомобіль. За інформацією очільника ОВА Віталія Бунечка, енергетики продовжують відновлювати електропостачання. Інформації про постраждалих не надходило.

На Тернопільщині внаслідок влучання безпілотника пошкоджено енергетичний об’єкт у Тернопільському районі. Триває ліквідація наслідків удару.

На Одещині зафіксовано влучання в енергетичний об’єкт, торговельний центр і приватний житловий сектор. Пожежу в торговельному центрі ліквідували. За даними начальник ОВА Олега Кіпера, обійшлося без постраждалих.

На Кіровоградщині російські безпілотники атакували енергетичну інфраструктуру. Також пошкоджено приватний будинок у Новоукраїнському районі та техніку аграрного підприємства в Олександрійському районі. Як повідомив очільник ОВА Андрій Райкович, пожежі загасили, загиблих і травмованих немає.

На Рівненщині російські війська також намагалися атакувати енергетичні об’єкти.

Загалом у ніч на 4 листопада Росія атакувала Україну 310 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони знешкодили 272 БпЛА, влучання зафіксували на 19 локаціях.