Три російські дрони спрямували на критичну для Хмельницької АЕС підстанцію — Шмигаль

Під час масованої атаки Росії по Україні три дрони були спрямовані на підстанцію, критично важливу для стабільної роботи Хмельницької АЕС. Україна поінформувала про це МАГАТЕ та очікує реакції міжнародних партнерів.

Про це повідомив Денис Шмигаль після зустрічі з послами країн G7, ЄС та NB8.

За його словами, під час сьогоднішнього масованого обстрілу Росія застосувала 289 дронів, 17 балістичних та 59 крилатих ракет. Основними цілями знову стали об’єкти енергетики — електростанції, а також підстанції систем передачі та розподілу електроенергії.

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Окремо Шмигаль повідомив про три дрони, спрямовані на підстанцію, від якої залежить стабільна робота Хмельницької АЕС.

“Такі дії створюють загрозу не лише для України, а й для ядерної безпеки всієї Європи. Це серйозний крок ескалації, про який ми поінформували МАГАТЕ”, — заявив він.

Україна очікує реакції міжнародних партнерів на подальше посилення російських атак на інфраструктуру, яка забезпечує стабільну роботу українських атомних електростанцій.

Під час окремого обговорення з послами країн G7, ЄС та NB8 Шмигаль розповів про стан української енергетики та потреби у фінансуванні.

За його словами, 235 споруд захисту другого рівня прикривають ключові енергетичні об’єкти. За останні пів року зафіксовано один випадок ураження балістичною ракетою об’єкта, який перебував під таким захистом.

До відновлювальних робіт залучені близько 20 тисяч спеціалістів, а громадам із хабів передали понад 8 тисяч тонн обладнання. Це, за словами Шмигаля, дозволяє відновлювати пошкоджені об’єкти за дні, а не місяці.

Від початку року до Фонду підтримки енергетики України надійшло майже 800 млн євро. Водночас Україна потребує ще 450 млн євро, з яких 100 млн необхідні на кабелі.

Ще 500 млн євро потрібно для ремонту Нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській АЕС, пошкодженого російським дроном.

Шмигаль також повідомив, що Україна оновлює керівні органи державних енергокомпаній за принципами ОЕСР, готує правову базу для інтеграції з ЄС та розвиває відновлювану й децентралізовану генерацію.

Крім того, Україна розпочала процес приєднання до Агентства з ядерної безпеки ОЕСР.

Найкраще сюди підходить бек на сьогоднішній матеріал про наслідки масованого удару саме по енергетиці — він напряму пояснює контекст заяви Шмигаля.

Раніше “Головне в Україні” повідомляло, що в ніч та вранці 3 листопада Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по енергетичній інфраструктурі України. Пошкодження зафіксували в десяти областях, а три теплоелектростанції ДТЕК після масштабних руйнувань припинили виробництво електроенергії.

Під ударами опинилися електростанції, теплоелектроцентралі та підстанції систем передачі й розподілу електроенергії.