        Суспільство

        У Києві надзвичайно складна ситуація зі світлом: почалися перебої з водою і транспортом

        Вадим Вакаренко
        3 Листопада 2026 18:36
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        Віталій Кличко в одному з пунктів обігріву в Києві / Фото: Telegram Віталія Кличка
        Віталій Кличко в одному з пунктів обігріву в Києві / Фото: Telegram Віталія Кличка

        У Києві склалася надзвичайно складна ситуація з електропостачанням після пошкоджень об’єктів енергетики. Через екстрені відключення в столиці виникли перебої з водопостачанням та рухом громадського електротранспорту.

        Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

        За даними міської влади, внаслідок останніх атак пошкоджено об’єкти київського регіонального енерговузла, а також об’єкти генерації та передачі електроенергії в інших регіонах України.

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        Через складну ситуацію “Укренерго” запровадило екстрені відключення електроенергії. Енергетики працюють над відновленням постачання.

        Аварійна ситуація також спричинила перебої з водопостачанням. Фахівці “Київводоканалу” намагаються вирівняти напругу в системі та відновити подачу води.

        Крім того, через проблеми з електроенергією виникли перебої в роботі громадського електротранспорту.

        У районах Києва, де ситуація з відсутністю електроенергії є найскладнішою, розгортають пункти обігріву. Там мешканці зможуть зарядити телефони та інші пристрої, а також випити гарячого чаю.


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