Колишній заступник міністра оборони очолив Укроборонпром: що відомо про генерала Гаврилюка

Наглядова рада АТ “Українська оборонна промисловість” призначила генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка генеральним директором компанії за результатами відкритого конкурсу. Раніше він обіймав посади першого заступника та заступника міністра оборони України.

Про призначення повідомили в “Укроборонпромі”.

Пошук кандидатів, їхній добір та попередню оцінку здійснювало українське представництво міжнародної компанії Amrop Partnership. Остаточне рішення наглядова рада ухвалила після конкурсного відбору та фінальних співбесід.

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“Його професійний досвід і глибоке розуміння потреб Сил оборони України є важливими передумовами для розвитку Укроборонпрому, нарощування виробничих спроможностей підприємств та зміцнення оборонно-промислового комплексу держави”, — йдеться в повідомленні.

В Укроборонпромі зазначили, що призначення нового керівника є частиною трансформації підприємства в сучасну та конкурентоспроможну оборонну компанію.

Що відомо про Івана Гаврилюка

Іван Гаврилюк народився 19 квітня 1971 року в селищі Іванопіль Житомирської області. Йому 55 років.

У 1992 році закінчив Сумське вище артилерійське командне училище. У 2004 та 2018 роках навчався в Національній академії оборони України за оперативно-тактичним та оперативно-стратегічним напрямами.

Військову службу розпочав у 1992 році. Пройшов шлях від командира взводу до керівних посад у ракетних військах, артилерії та системі тилового забезпечення Збройних сил України.

У 2014–2018 роках працював у структурах тилового забезпечення ЗСУ. З 2018 до 2020 року очолював Головне управління логістики Збройних сил та був заступником начальника Генерального штабу.

У 2020–2022 роках працював радником командувача Сил логістики ЗСУ, а після початку повномасштабного російського вторгнення обіймав посаду начальника управління зв’язку та інформаційних систем штабу Командування Сил логістики.

З вересня 2022 року до жовтня 2023 року був заступником Головного інспектора Міністерства оборони.

У жовтні 2023 року Гаврилюка призначили заступником міністра оборони України, а в травні 2024 року — першим заступником міністра. У жовтні того ж року він увійшов до складу Ставки Верховного Головнокомандувача.

У квітні 2025 року Гаврилюка звільнили з посади першого заступника міністра оборони, але в липні того ж року він знову отримав цю посаду. 5 лютого 2026 року перейшов на посаду заступника міністра оборони. 20 травня Кабінет Міністрів звільнив його разом із Євгеном Мойсюком. Причини кадрового рішення публічно не оголошували.