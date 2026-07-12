Трагедія у Вишневому: в Укроборонпромі звільнили керівників двох підприємств

Керівників двох державних підприємств Укроборонпрому звільнили після попереднього розслідування порушень правил безпечного зберігання боєприпасів. Посадовцям, чиї дії або бездіяльність могли призвести до тяжких наслідків, також загрожує кримінальна відповідальність.

Про це заявили в АТ “Українська оборонна промисловість”.

За результатами попереднього розслідування було встановлено порушення вимог законодавства та правил безпеки під час зберігання боєприпасів.

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У зв’язку з цим із посад звільнили керівників двох державних підприємств, а також інших посадових осіб, чиї рішення або бездіяльність могли спричинити тяжкі наслідки.

“Усі винні, крім звільнення, також нестимуть кримінальну відповідальність відповідно до чинного законодавства України”, – наголосили в компанії.

В Укроборонпромі заявили, що повністю співпрацюють зі Службою безпеки України та іншими органами досудового розслідування. Правоохоронцям передають усю необхідну інформацію та документи.

Одночасно на всіх підприємствах товариства розпочали комплексну перевірку дотримання вимог щодо зберігання боєприпасів і безпеки під час роботи із засобами ураження.

В Укроборонпромі також висловили співчуття родинам загиблих і всім, хто постраждав унаслідок трагедії.

“Наш обов’язок – зробити все можливе, щоб подібне більше ніколи не повторилося”, – заявили в компанії.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що СБУ та Офіс генерального прокурора перевіряють обставини вибуху на складах і пожежі у Вишневому після російського ракетного удару.

За його словами, перші результати розслідування свідчать, що посадовці Укроборонпрому допустили розміщення складів зі зброєю поблизу житлової забудови.

Зеленський наголосив, що зберігання зброї та боєприпасів біля житлових будинків прямо забороняли законодавство та рішення Ставки. Керівники двох державних підприємств, за його словами, діяли всупереч цим вимогам і посадовим інструкціям.

Слідство також перевіряє роботу заступників керівників, які відповідали за безпеку, та рішення інших посадовців.

Президент доручив правоохоронцям перевірити інші подібні підприємства, щоб не допустити повторення таких трагедій. Він також анонсував посилення внутрішнього контролю в системі Укроборонпрому.