Зеленський розпочав підготовку до перезавантаження уряду: Корецького називають головним кандидатом у прем’єри

Президент Володимир Зеленський розпочав серію зустрічей із керівниками уряду та стратегічних державних компаній на тлі підготовки до масштабного кадрового перезавантаження. Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко фактично підтвердила завершення роботи на чолі Кабміну, а народні депутати називають головним кандидатом на її місце очільника “Нафтогазу” Сергія Корецького.

Упродовж 12 липня Зеленський повідомив про окремі доповіді Сергія Корецького, першого віцепрем’єра Дениса Шмигаля та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка.

Після зустрічі з Корецьким президент подякував йому за роботу на чолі “Укрнафти” та “Нафтогазу”. За словами Зеленського, обидві компанії досягли визначених державою показників, однак тепер перед енергетичним сектором постали нові виклики через російські удари по інфраструктурі, АЗС та інших об’єктах.

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“Обговорили сьогодні, які кроки потрібні нашій державі для більшої стійкості України і забезпечення визначених результатів у рамках оновленої політичної стратегії”, — заявив президент.

Із Денисом Шмигалем Зеленський обговорив захист енергетики та стратегічної інфраструктури по всій країні. Президент наголосив, що плани стійкості областей і громад мають виконуватися однаково якісно, а відставання будь-якого регіону створює загрозу для людей.

Під час зустрічі з Ігорем Клименком ішлося про роботу системи МВС, ДСНС, Національної гвардії та прикордонників. Зеленський високо оцінив результати міністра у період повномасштабної війни, водночас наголосивши на наявності проблем і потребі в додаткових рішеннях та ресурсах.

На тлі цих консультацій Юлія Свириденко опублікувала допис, який фактично свідчить про підготовку її відставки.

“Пишаюся тим, що мала честь очолювати Уряд у найскладніший період новітньої історії України”, — написала вона.

Свириденко подякувала урядовій команді за роботу та заявила, що готова й надалі служити Україні й виконувати завдання, спрямовані на захист національних інтересів і наближення миру.

Раніше Зеленський повідомив, що запропонував Свириденко очолити новий важливий напрямок у відносинах із ключовим партнером. Народні депутати Ярослав Железняк та Олексій Гончаренко стверджують, що йдеться про посаду посла України у США, однак офіційно це не підтверджено.

Обидва парламентарі також назвали Сергія Корецького головним кандидатом на посаду прем’єр-міністра. За словами Железняка, ймовірність такого призначення є дуже високою, а остаточне рішення могло бути ухвалене під час наради з президентом.

Корецький нині очолює НАК “Нафтогаз України”. Раніше він керував “Укрнафтою” та “Укртатнафтою”.

За даними депутатів, Верховна Рада може розглянути відставку Свириденко вже під час пленарних засідань 13-14 липня. Після звільнення прем’єр-міністра весь Кабінет Міністрів автоматично переходить у статус виконувачів обов’язків до призначення нового складу уряду.

Железняк припускає, що тимчасово обов’язки прем’єра може виконувати перший віцепрем’єр Денис Шмигаль. Водночас призначення нового глави уряду та голосування за склад Кабміну можуть відбутися не в один день.

Окремо Верховна Рада голосуватиме за міністра оборони та міністра закордонних справ, кандидатури яких вносить президент.

За словами депутатів, у вівторок має відбутися засідання фракції “Слуга народу”, присвячене кадровим питанням. Також очікуються зміни не лише в уряді, а й серед керівників правоохоронних органів, однак конкретні кандидатури поки офіційно не оголошені.