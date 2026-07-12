У Торонто сталася стрілянина на вуличному фестивалі: щонайменше двоє загиблих

Щонайменше двоє людей загинули внаслідок стрілянини на вуличному фестивалі сальси в Торонто. Загалом поліція виявила шістьох людей із вогнепальними пораненнями.

Про це повідомляє BBC.

Поліція отримала перші повідомлення про активного стрільця на авеню Сент-Клер приблизно о 20:12 за місцевим часом. У цей момент у районі проходив щорічний фестиваль Salsa on St Clair.

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Двоє постраждалих померли на місці. Інформація про стан інших поранених уточнюється.

Через кілька годин після стрілянини правоохоронці повідомили, що на фестивалі, ймовірно, сталася перестрілка між двома людьми. На місці події вилучили дві одиниці вогнепальної зброї.

Затриманих у справі поки немає. Розслідування триває.

Заступник начальника поліції Торонто Франсіско Барредо назвав ситуацію “дуже хаотичною”. За його словами, у момент стрілянини на фестивалі перебували приблизно 13 тисяч людей.

Поліція працює одразу на трьох місцях злочину, пов’язаних зі стріляниною. Мешканців закликали не наближатися до району, де залишається значна кількість правоохоронців.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що “жахнувся” через подію, та висловив співчуття родинам загиблих і всім постраждалим.

Прем’єр провінції Онтаріо Даг Форд засудив “безглузде насильство” і заявив, що винного мають затримати та притягнути до відповідальності.

Фестиваль Salsa on St Clair проходить у Торонто щороку та включає концерти й танцювальні виступи. Цьогоріч захід відбувався вже 22-й раз.