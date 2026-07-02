        Кримінал

        Колишній військовий із рушницею влаштував стрілянину у Львові

        Сергій Бордовський
        2 Липня 2026 08:47
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        Поліцейські Львівської області затримали чоловіка, який, за даними слідства, відкрив стрілянину у Львові, а згодом погрожував дівчині зброєю в селі Бірки. Про це повідомила поліція Львівської області.

        Поліція затримала чоловіка, який влаштував стрілянину у Львові / Фото: Нацполіція

        Інцидент стався 1 липня близько 23:30. На спецлінію 102 надійшло повідомлення, що у Львові на вулиці Шевченка невідомий чоловік здійснив близько дев’яти пострілів у повітря з рушниці.

        Після цього він сів в автомобіль Chrysler Grand Voyager і поїхав у напрямку Яворова.

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        Унаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

        Згодом до поліції надійшла інформація, що в селі Бірки водій цього ж автомобіля погрожував дівчині зброєю.

        Правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився 40-річний мешканець Запорізької області, колишній військовослужбовець.

        За кілька годин поліцейські розшукали його та затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

        Під час обшуку автомобіля затриманого правоохоронці виявили та вилучили помпову рушницю і набої до неї.

        Слідчі, за процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї.

        Слідчі дії тривають.


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