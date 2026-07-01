Зеленський попередив про загрозу нового масованого удару РФ по Україні

Президент Володимир Зеленський заявив про загрозу чергового масованого удару Росії по Україні.

Про це він сказав під час спілкування з медіа разом із прем’єр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном.

За словами Зеленського, українська розвідка має відповідні дані про підготовку Росією масованої атаки. Президент повідомив, що після спілкування з журналістами повертається в Україну.

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Зеленський закликав українців сьогодні бути особливо обережними, берегти себе, свої родини та дітей, користуватися укриттями й реагувати на сигнали повітряної тривоги.

“Ми знаємо, що Путін уже певний час готував масований удар по Україні. Цієї ночі — саме така загроза”, — заявив президент.

Він також наголосив, що керівник Росії відмовляється закінчувати війну.

За словами Зеленського, Україна всіма можливими офіційними та неофіційними каналами, зокрема через близьких до Путіна людей, передавала, що війну можна й потрібно завершити, а Київ готовий до зустрічей і змістовних перемовин.

Президент заявив, що Путін бачить для себе лише подальшу агресію проти України, інших сусідів та Європи загалом.