DeepState заявив про ознаки перелому у війні: що показав червень на фронті

У червні приріст окупованих російськими військами територій склав 84 кв. км.

Про це повідомили аналітики OSINT-проєкту DeepState.

За даними проєкту, якщо врахувати території, які Сили оборони України звільнили за минулий місяць, у російських військ удруге поспіль може вийти від’ємний результат. Водночас аналітики зазначили, що різниця була невеликою.

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У DeepState також звернули увагу, що кількість штурмових дій російської армії знову зросла — цього разу на 4,4%.

Аналітики пов’язують це з якістю таких атак. За їхніми словами, дуже часто в штурм іде один російський військовий.

У другій половині червня російські війська мали успіхи в районі Костянтинівки, державного кордону України та Гуляйполя. Це дозволило ворогу дещо покращити ситуацію у порівнянні з травнем.

Водночас у DeepState очікують, що у липні на одному з напрямків почнуть інформувати про успіхи українських військових.

Аналітики зазначили, що зараз у війні “назріває перелом”, а подальший розвиток ситуації залежатиме від дій українського командування.

“Якщо у травні ми зробили два кроки вперед, то у червні вже один вперед, а один назад”, — зазначили у DeepState.