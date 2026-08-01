Росіяни скинули дві авіабомби на Херсон: загинула жінка, восьмеро людей поранені

У суботу, 1 серпня, російські війська завдали авіаудару по Центральному району Херсона. Внаслідок атаки загинула жінка, ще восьмеро людей зазнали поранень.

Близько 16:00 окупанти скинули на місто дві керовані авіаційні бомби, повідомила Херсонська ОВА.

Внаслідок влучань пошкоджено два заклади охорони здоров’я, приватні житлові будинки та складські приміщення. Спочатку було відомо про п’ятьох поранених, однак згодом кількість потерпілих зросла.

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Зокрема, до лікарні доправили 42-річну жінку, яка під час удару перебувала у будинку, та 48-річного чоловіка, який був на вулиці. У них діагностували вибухові травми, закриті черепно-мозкові травми та акубаротравми.

Пізніше по медичну допомогу звернувся ще один постраждалий — 62-річний чоловік. Попередньо, він отримав мінно-вибухову травму.

Усі поранені проходять обстеження та отримують необхідну медичну допомогу.