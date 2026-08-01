США відмовляться від керівництва ключовою структурою підтримки України

Пентагон планує передати іншій країні НАТО керівництво розташованою в Німеччині Групою сприяння безпеці України (SAG-U), яка координує постачання озброєнь, навчання та логістичну підтримку української армії.

Про це пише Politico з посиланням на американського посадовця та трьох співрозмовників, ознайомлених із планами.

Очікується, що командування структурою перейде до офіцера з європейської країни НАТО або Канади. Передача повноважень може тривати до року, однак джерела видання запевняють, що вона не перерве співпрацю з Україною. Європейське командування Збройних сил США залишатиметься залученим через американського заступника керівника місії.

Реклама

Реклама

SAG-U працює у німецькому Вісбадені та відіграє ключову роль у переміщенні військової техніки до України, підготовці українських військових і забезпеченні логістики. Відмова Вашингтона від керівництва групою також означатиме скорочення його впливу на формування майбутньої структури українських Збройних сил.

У Пентагоні заявили, що американське керівництво SAG-U від початку було тимчасовим. Там пояснили рішення необхідністю перерозподілити відповідальність усередині Альянсу та привести використання ресурсів США у відповідність до Національної оборонної стратегії.

Представник НАТО наголосив, що підтримка України залишається одним із головних пріоритетів, а призначення європейського або канадського командувача стане ще одним прикладом того, як союзники беруть на себе більше відповідальності.

Один з українських посадовців заявив Politico, що Київ бачить у цьому рішенні як переваги, так і ризики. За його словами, передача керівництва може зменшити залежність допомоги від політичних змін у США та спростити логістику. Водночас складна бюрократія НАТО здатна уповільнити доставку озброєнь на фронт.

Співрозмовник видання також зазначив, що європейські союзники не можуть повністю замінити американські можливості у сфері супутникової розвідки, визначення цілей та перевезення вантажів важкою військово-транспортною авіацією.

Рішення стало частиною ширшого перегляду американської військової присутності в Європі. Адміністрація Дональда Трампа скорочує кількість американських офіцерів на керівних посадах у європейських командуваннях та вимагає від союзників збільшувати витрати на оборону.