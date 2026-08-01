        Суспільство

        Тривожність у Росії досягла максимуму від часів мобілізації 2022 року

        Сергій Бордовський
        1 Серпня 2026 13:50
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        Понад половина росіян заявила про тривожні настрої у своєму оточенні / Колаж: Главред
        Понад половина росіян заявила про тривожні настрої у своєму оточенні / Колаж: Главред

        Рівень суспільної тривожності в Росії наприкінці липня зріс до максимуму від часів оголошеної Володимиром Путіним восени 2022 року мобілізації. Тривожні настрої у своєму оточенні помітили 57% опитаних.

        Про це пише The Moscow Times із посиланням на результати дослідження російського Фонду громадської думки.

        Частка респондентів, які вважають настрої серед своїх рідних, друзів, колег і знайомих тривожними, за останній тиждень зросла з 53% до 57%. Водночас про переважно спокійну атмосферу заявили лише 37% учасників опитування, ще 6% не змогли відповісти.

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        Для порівняння, наприкінці березня тривожні настрої у своєму оточенні помічали 44% росіян, а спокійні — 49%. Упродовж наступних місяців показники поступово змінювалися на користь тривоги.

        Нинішній рівень став найвищим із грудня 2022 року. Після оголошення так званої часткової мобілізації у вересні 2022-го частка росіян, які говорили про тривожні настрої, підскакувала майже до 70%.

        Опитування проводили з 24 до 29 липня серед 1500 респондентів у 97 населених пунктах 51 регіону РФ. Запитання стосувалося не особистого самопочуття учасників, а настроїв, які, на їхню думку, переважають серед людей навколо них.


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