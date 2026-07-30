“Хто кому може заборонити інтернет”: Дуров потролив російську владу

Засновник Telegram Павло Дуров відреагував на внесення його російською владою до переліку «терористів та екстремістів». Він заявив, що таким чином Москва покарала його за відмову запроваджувати у месенджері масове стеження та цензуру.

Про це Дуров написав у своєму Telegram-каналі, опублікувавши іронічний колаж.

«Росія визнала мене “терористом” за те, що я відмовився виконувати її вимоги щодо масового стеження та цензури в Telegram», — заявив він. Реклама Реклама

Дуров також звернув увагу, що за російським законодавством йому тепер заборонено поширювати інформацію в інтернеті.

«Російські чиновники, очевидно, заплуталися щодо того, хто може заборонити комусь доступ до Інтернету», — додав засновник Telegram.

На опублікованому ним колажі Дурова названо «терористом», тоді як російську делегацію поруч із представниками руху «Талібан» — «шанованими партнерами».

Що сталося

30 липня Росфінмоніторинг додав Павла Дурова до російського переліку осіб, причетних до екстремізму та тероризму. Внесення до цього списку передбачає обмеження фінансових операцій та інші заборони, встановлені російським законодавством.

Напередодні Федеральна служба безпеки Росії заочно звинуватила засновника Telegram у сприянні терористичній діяльності та оголосила його у міжнародний розшук.

Російська спецслужба стверджує, що Telegram нібито використовували українські спецслужби та інші організації для підготовки атак на території РФ. Сам Дуров назвав кримінальне переслідування новим приводом для російської влади обмежити доступ громадян до месенджера та придушити право на приватність і свободу слова.

Конфлікт Дурова з російською владою

Протистояння Дурова з Кремлем триває багато років. У 2014 році він залишив Росію після тиску на засновану ним соціальну мережу «ВКонтакте».

Пізніше російська влада вимагала від Telegram передати ключі шифрування, які дозволили б отримувати доступ до листування користувачів. Дуров відмовився, після чого у 2018 році месенджер намагалися заблокувати в Росії.

Останнім часом російська влада знову посилює тиск на Telegram, одночасно просуваючи контрольовані державою сервіси. При цьому месенджер досі широко використовують російські чиновники та державні установи.