Федоров розкрив план реформи мобілізації: що мали змінити вже до вересня

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що реформу мобілізації планували представити в липні, запустити в серпні та вже у вересні перейти до нового процесу комплектування армії. За його словами, зміни мали стосуватися не лише роботи ТЦК, а всієї системи служби — від умов і зарплат до контрактів, термінів служби та кар’єрного зростання.

Про це Федоров розповів в інтерв’ю «Українській правді».

За його словами, мобілізацію не можна розглядати окремо від того, що чекає на людину після потрапляння до війська. Він назвав її лише одним з етапів «воронки», кінцевим результатом якої є служба в армії з визначеними умовами, термінами, оплатою та можливостями для розвитку.

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Спочатку хотіли змінити умови служби

Федоров заявив, що реформування мобілізації почали з перегляду самого «продукту» — військової служби. За його словами, людина в армії має розуміти свою роль, перспективи, умови та те, як військо захищає її життя.

Серед уже розпочатих змін він назвав підвищення виплат для штурмовиків і піхоти, переведення військових у межах корпусів, запровадження контрактів і термінів служби, а також залучення іноземців до українського війська.

Федоров визнав, що під час першого етапу реформи команда Міноборони припустилася комунікаційної помилки — зміни недостатньо обговорювали із суспільством.

«Потрібно було вийти, опублікувати план реформ і сказати: давайте різними експертними групами проговоримо це», — зазначив він.

За словами ексміністра, після публічного обговорення основні рішення, найімовірніше, залишилися б такими самими, але окремі положення вдалося б покращити, а суспільство краще розуміло б логіку змін.

Замість масового розшуку — точковий відбір

Наступний етап мав стосуватися безпосередньо мобілізації. Федоров заявив, що команда підготувала бачення того, хто має відповідати за процес і як формувати вибірку необхідних армії людей.

За його словами, система мала відійти від ситуації, коли одночасно в розшуку перебувають близько двох мільйонів військовозобов’язаних. Натомість держава повинна була визначати, які саме фахівці потрібні війську, та адресно працювати з ними. Деталей механізму Федоров не розкрив, пояснивши, що реформу мають презентувати ті, хто продовжить її реалізацію.

Що планували змінити у ТЦК

Федоров розповів, що на момент його звільнення вже була запланована зустріч з усіма ключовими учасниками процесу мобілізації.

Під час неї він мав підписати наказ із першими практичними кроками реформи. Серед них:

заборона працівникам ТЦК приховувати обличчя під балаклавами;

впорядкування роботи всіх територіальних центрів комплектування;

запуск цифрової «воронки» мобілізації;

зміна підходу до відбору та комунікації з військовозобов’язаними.

За словами Федорова, команда рухалася відповідно до затвердженого графіка, а твердження про провал реформи він пов’язує з тим, що мобілізація є однією з найболючіших тем для суспільства.

Реформу хотіли завершити до вересня

План передбачав, що в липні нову модель представлять, у серпні почнуть її впроваджувати, а у вересні проблема мала бути значною мірою вирішена.

«Наша задача була в липні її вже показати і запустити в серпні для того, щоб у вересні в нас уже не було взагалі цієї проблеми», — сказав Федоров.

Він додав, що обговорення реформи триває всередині Міністерства оборони. За його інформацією, за цей напрям відповідатиме заступниця міністра, яку він сам планував призначити до звільнення.

Федоров висловив сподівання, що нова команда Міноборони продовжить реалізацію підготовлених змін. Він також визнав частину критики справедливою, оскільки за пів року не вдалося повністю змінити умови служби, однак наголосив, що реформа рухалася за графіком і її основний етап мали запустити саме зараз.