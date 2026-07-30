Удар по Львову: загиблим виявився працівник поліції Володимир Шандра

Загиблим, тіло якого рятувальники виявили під завалами житлового будинку на вулиці Патона у Львові, виявився 35-річний Володимир Шандра. Він був цивільним працівником поліції Львівщини та працював інспектором служби «102».

Про це повідомили мер Львова Андрій Садовий і поліція Львівської області.

За даними поліції, Володимир Шандра був інспектором I категорії відділу служби «102» Управління організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування поліції Львівщини.

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Чоловік загинув у власному помешканні внаслідок влучання російської ракети. Його тіло з-під завалів будівлі деблокували рятувальники.

У загиблого залишилися батьки та сестра.

«Щирі співчуття рідним, близьким і колегам Володимира. Світла пам’ять», — написав Садовий.

Що відомо про удар по Львову

Російські війська атакували Львів у ніч проти 30 липня. Один із ракетних ударів припав на житловий будинок на вулиці Патона, під завалами якого могли залишатися люди. На місці тривала пошуково-рятувальна операція, до розбору уламків долучалися також місцеві мешканці.

Раніше начальник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що під завалами п’ятиповерхівки виявили тіло чоловіка. Згодом міська влада та поліція встановили й оприлюднили особу загиблого.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали десятки людей, серед них — діти, рятувальник і поліцейський.