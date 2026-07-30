У Львові під завалами будинку після ракетного удару знайшли загиблого

Під завалами п’ятиповерхового житлового будинку у Львові, пошкодженого внаслідок російського ракетного удару, виявили тіло чоловіка. Пошуково-рятувальна операція на місці атаки триває.

Про це повідомив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

«На жаль, під завалами п’ятиповерхівки у Львові, яка постраждала від ракетного удару, виявили тіло чоловіка. Співчуття рідним», — написав очільник ОВА.

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Інформації про особу загиблого наразі немає.

Що відомо про ракетний удар по Львову

Російські війська атакували Львів уранці 30 липня крилатими ракетами. Найбільших руйнувань зазнали два житлові будинки на вулицях Патона та Виговського.

Внаслідок удару пошкоджено понад 20 житлових будинків, школу і два дитячі садки. За даними обласної влади, кількість постраждалих зросла до 34, частину з них госпіталізували. Серед потерпілих є діти.

Раніше рятувальники дістали з-під завалів п’ятиповерхівки 93-річну жінку. Після атаки кількох людей вважали зниклими безвісти.

Правоохоронці розпочали розслідування російського удару по житлових кварталах Львова як воєнного злочину.

Росія здійснила масовану атаку на Україну

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 30 липня Росія застосувала проти України 74 ракети та 284 безпілотники різних типів. Основними напрямками удару стали Київщина та Львівщина.

Пошуково-рятувальні роботи у Львові продовжуються. Рятувальники розбирають конструкції пошкодженого будинку та перевіряють, чи не залишилися під завалами люди.