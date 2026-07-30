У Польщі могла впасти російська ракета: Туск скликав координаційну групу

У Люблінському воєводстві Польщі, ймовірно, впала російська ракета, уламки якої досліджують піротехніки. Прем’єр-міністр Дональд Туск підтвердив порушення польського повітряного простору та скликав координаційну групу.

Про це повідомляє Wirtualna Polska з посиланням на джерело в польському уряді, а також Дональд Туск.

За даними Wirtualna Polska, наявні дані вказують, що біля села Тарнава-Колонія могла впасти російська ракета. Остаточна ідентифікація знайдених уламків триває.

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Аналітики, які відстежують російські удари по Україні, припускають, що до повітряного простору Польщі могла залетіти крилата ракета повітряного базування Х-101.

Близько 04:00 в кількох районах Люблінщини пролунали сирени повітряної тривоги. О 03:40 польські радіолокаційні системи виявили невідомий об’єкт, який рухався на захід.

Для розпізнавання та перехоплення цілі направили черговий винищувач F-16. О 03:46 об’єкт зник із радарів до того, як його вдалося ідентифікувати.

Екіпаж вертольота Мі-24 визначив імовірне місце падіння об’єкта в незабудованій місцевості біля Тарнави-Колонії. Приблизно за два кілометри від житлових будинків знайшли кратер діаметром близько десяти метрів та уламки невідомого об’єкта. На місці працюють поліцейські контртерористи, Військова жандармерія та Агентство внутрішньої безпеки Польщі.

Прем’єр-міністр Дональд Туск заявив, що порушення повітряного простору сталося під час масованої російської ракетної атаки на західні області України. Він скликав координаційну групу за участю міністра оборони та служб, які працюють на місці.