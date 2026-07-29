Зеленський розповів Туску про переговори у Вашингтоні

Президент України Володимир Зеленський провів у Любліні зустріч із прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Сторони обговорили оборонну співпрацю, антибалістичний захист, польські інвестиції в Україні та підтримку українців, які знайшли прихисток у Польщі.

Про це повідомили Володимир Зеленський і Дональд Туск.

Український президент розповів польському прем’єру про перебіг дипломатичних переговорів у Вашингтоні. Сторони також обговорили низку двосторонніх питань, зокрема історичний діалог між Україною та Польщею.

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Окрему увагу приділили оборонній співпраці та захисту українських міст і громад від російських ударів. Зеленський наголосив, що антибалістична оборона залишається ключовим пріоритетом.

«Безпека й захист України — це також безпека й захист Польщі. Наша співпраця посилює і наш регіон, і всю Європу», — заявив президент.

Також сторони обговорили безпекові виклики для українців, які через війну були змушені залишити свої домівки та знайшли прихисток у Польщі. Зеленський наголосив, що вони мають почуватися в безпеці.

Дональд Туск повідомив, що під час зустрічі йшлося також про польські інвестиції в Україну, співпрацю у сфері антибалістичного захисту та подальшу допомогу Києву у боротьбі проти російської агресії.