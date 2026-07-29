У футбольному світі спалахнув скандал через незрозумілі дії ФІФА

ФІФА планує залучити близько $4,2 млрд шляхом продажу приватним інвесторам міноритарної частки в компанії, яка керуватиме комерційною діяльністю чемпіонату світу та інших турнірів. Ініціатива викликала різку критику з боку УЄФА, футбольних конфедерацій і європейських посадовців.

Про це повідомляє AFP.

ФІФА має намір створити приватну дочірню компанію FIFA Forward Enterprise — FFE. Міжнародна федерація збереже контрольний пакет акцій і, як стверджується, одноосібно ухвалюватиме всі рішення щодо футбольного управління, календаря матчів, регламентів і проведення змагань.

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Водночас приватним інвесторам планують продати міноритарні частки, які не даватимуть права контролю. У ФІФА оцінюють початкову вартість нової компанії у $20 млрд і розраховують залучити від інвесторів $4,2 млрд.

За інформацією ЗМІ, президент ФІФА Джанні Інфантіно надіслав національним футбольним асоціаціям листа, у якому запропонував кожній із них можливість отримати до $40 млн у межах нового фінансового циклу, що розпочнеться 1 січня 2027 року.

Для участі у програмі асоціації мають підтримати пропозицію до 19 вересня. Джерела, які виступають проти ініціативи, назвали її «відвертим підкупом».

Кожній із 211 асоціацій-членів ФІФА також можуть запропонувати одноразову частку у FFE вартістю $20 млн. Це становитиме лише близько 0,1% компанії, однак для невеликих і бідніших футбольних федерацій така сума є значною.

УЄФА заявила, що план ФІФА «переходить межу». У європейській федерації наголосили, що управління футболом і його цінності не можуть бути предметом торгівлі без прозорого пояснення, хто саме отримає фінансову вигоду.

«Ніхто з нас не є власником футболу. ФІФА не має права його продавати», — заявили в УЄФА.

Віцепрезидент виконавчого комітету УЄФА Ганс-Йоахім Ватцке назвав ініціативу прямою атакою на футбол.

Проти плану також виступив єврокомісар з питань спорту Гленн Мікаллеф, який закликав ФІФА «не чіпати нашу гру».

Конфедерація футболу Північної, Центральної Америки та Карибського басейну CONCACAF заявила, що глибоко стурбована відсутністю належної процедури обговорення. Азійська футбольна конфедерація висловила розчарування тим, що з нею не проводили консультацій.

Для реалізації плану його має схвалити рада ФІФА, до якої входять 38 членів, а також більшість із 211 національних асоціацій.

За даними The Times, серед потенційних інвесторів називають Thrive Capital, засновану Джошуа Кушнером, а також один із підрозділів банку JPMorgan Chase.

Критики побоюються, що приватні інвестори можуть тиснути на ФІФА, домагаючись подальшого розширення чемпіонату світу та клубного чемпіонату світу або проведення цих турнірів частіше, ніж раз на чотири роки.

Один із високопоставлених представників футбольної індустрії назвав ініціативу потенційно небезпечнішою за проєкт європейської Суперліги, оскільки вона може вплинути на всі рівні світового футболу.