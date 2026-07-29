У Львові взяли під варту чоловіка, який викинув собаку з балкона

У Львові суд обрав запобіжний захід 30-річному чоловіку, якого підозрюють у жорстокому поводженні з власною собакою породи малінуа. За даними поліції, він викинув тварину з балкона другого поверху, після чого втік та переховувався від слідства.

Про це повідомляє поліція Львівської області.

Інцидент стався вранці 18 липня в одному з будинків на вулиці Шота Руставелі. Як встановили правоохоронці, житель Дніпра, який тимчасово проживає на Львівщині, скинув з балкона свою собаку на ім’я Саті.

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Внаслідок падіння тварина отримала численні ушкодження, зокрема травматичні розриви тканин у різних частинах тіла та забої. Після скоєного власник залишив місце події.

Поліцейські подякували небайдужим громадянам, які надали події розголосу, кілька днів розшукували Саті, а згодом опікувалися травмованою собакою.

Під час оперативних заходів правоохоронці встановили місцеперебування чоловіка. Йому повідомили про підозру за частиною 1 статті 299 Кримінального кодексу України — жорстоке поводження з тваринами.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до трьох років із конфіскацією тварини.

Крім того, чоловіку оголосили підозру за частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України — самовільне залишення військової частини або місця служби. За цією статтею йому загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.