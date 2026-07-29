Кілер стріляв тричі: у Тулі скоєно замах на керівника компанії з виробництва БпЛА

У російській Тулі намагалися вбити керівника компанії “Російська лабораторія повітряного транспорту” Андрія Черезова. Нападник тричі вистрілив у нього в під’їзді будинку.

Про це повідомляє низка російських Telegram-каналів.

За неофіційними даними, нападник чекав на Черезова вночі в під’їзді будинку на вулиці Міхеєва. Стрілянина сталася на сходовому майданчику четвертого поверху. Шум почула дружина потерпілого, яка відчинила двері, побачила пораненого чоловіка та викликала швидку допомогу.

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Черезова доправили до лікарні. Нападника оголосили в розшук. Порушено кримінальну справу за фактом замаху на вбивство.

За даними російського сервісу Rusprofile.ru, компанію “Російська лабораторія повітряного транспорту” зареєстрували в Тулі у 2022 році. Вона спеціалізується на наукових дослідженнях і розробках у сфері природничих та технічних наук. Статутний капітал підприємства становить 20 тисяч рублів, а його директором і єдиним власником є Андрій Черезов. У 2023 році компанія отримала 110 млн рублів виторгу та 6,7 млн рублів чистого прибутку.

Нещодавно компанія отримала підряди на постачання безпілотних авіаційних систем Воронезькому державному технічному університету. Фірма перемогла у двох аукціонах на загальну суму 29,7 млн рублів. За умовами контрактів вона мала поставити 337 конструкторів БпЛА мультироторного типу та 17 комплектів керування.