Українські дрони змусили Wildberries шукати безпечні склади за межами Росії

Російський маркетплейс Wildberries почав шукати складські приміщення в Казахстані після серії ударів українських дронів по логістичних центрах у Росії. Компанія розглядає площі до 100 тисяч квадратних метрів і, за даними джерел, готова забрати всі доступні склади в країні.

Про це пишуть росЗМІ з посиланням на джерела на ринку нерухомості.

У Wildberries розраховують, що перенесення частини потужностей до Казахстану має убезпечити їх від атак безпілотників. Водночас знайти потрібний обсяг площ буде складно.

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Станом на кінець 2025 року в Казахстані налічувалося 1,9 млн квадратних метрів якісних логістичних площ, однак вільними залишалися лише 5,8%. На кінець червня 2026 року на ринку було близько 130 тисяч вільних квадратних метрів, розподілених між різними містами, а єдиного комплексу площею 100 тисяч квадратів немає.

Середня орендна ставка в Казахстані становила 5,18 тисячі тенге за квадратний метр на місяць, або близько 10,3 тисячі рублів на рік. Це майже відповідає цінам у Москві та Підмосков’ї.

Wildberries також розглядає розширення логістичної інфраструктури в Росії. Однак власники вільних складів не готові укладати нові договори з маркетплейсом через ризик атак, а стандартне страхування не покриває збитків від ударів безпілотників.

У компанії заявили, що ведуть планове будівництво логістичних об’єктів у країнах присутності. У Казахстані Wildberries будує центр площею понад 100 тисяч квадратних метрів в Алмати та об’єкт площею понад 160 тисяч квадратних метрів в Астані.