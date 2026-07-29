У Києві двох військових затримали за смертельно побиття чоловіка

Двох військовослужбовців віком 27 і 33 роки підозрюють у смертельному побитті 45-річного жителя Києва. За даними поліції, під час нападу чоловіки були нетверезими.

Про це повідомила поліція Києва.

Тіло чоловіка вночі виявив водій сміттєвоза на узбіччі Набережного шосе неподалік пішохідного мосту. Він зателефонував на спецлінію 102, після чого на місце прибули слідчі, оперативники та кінологи.

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Правоохоронці встановили, що напередодні між загиблим і двома нетверезими чоловіками виник словесний конфлікт, який переріс у бійку. Підозрювані завдали киянину численних ударів руками й ногами, а після його падіння продовжили побиття.

Від отриманих ушкоджень 45-річний чоловік помер. Причетними до злочину виявилися двоє місцевих жителів, військовослужбовці.

Їх розшукали та затримали за силової підтримки бійців КОРД. Обом повідомили про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, вчиненому групою осіб, що спричинило смерть потерпілого.

Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує до десяти років позбавлення волі.