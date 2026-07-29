Сили ППО знешкодили 65 із 80 російських безпілотників

У ніч проти 29 липня Росія атакувала Україну 80 безпілотниками різних типів. Сили ППО знешкодили 65 цілей, водночас зафіксовано влучання на десяти локаціях.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Починаючи з 18:00 28 липня окупанти атакували Україну 80 ударними БпЛА типу Shahed, зокрема реактивними, “Гербера”, “Італмас”, баражуючими боєприпасами “Бандероль” та дронами-імітаторами “Пародія” із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк, Гвардійське ТОТ АР Крим.

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Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 65 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на десяти локаціях, а також падіння уламків на двох локаціях.