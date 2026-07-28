Зустріч в Овальному кабінеті: Зеленський розкрив деталі переговорів із Трампом

Президент України Володимир Зеленський повідомив про «хорошу зустріч» із президентом США Дональдом Трампом в Овальному кабінеті. Сторони обговорили можливість отримання ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot та активізацію дипломатичного процесу.

Про це Зеленський заявив після переговорів у Білому домі.

Зеленський і Трамп обговорили виробництво ракет для Patriot та активізацію дипломатії / Фото: ОПУ

«Дякую за все, що ми робимо разом, щоб захистити життя українців і досягти миру», — зазначив президент України.

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На початку зустрічі Зеленський висловив Трампу співчуття у зв’язку зі смертю американського сенатора Ліндсі Грема, назвавши його справжнім другом України.

Ліцензії на виробництво перехоплювачів

Однією з ключових тем переговорів стали ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot. За словами Зеленського, президенти також обговорили «деякі інші ідеї», здатні допомогти Україні.

Подробиць цих пропозицій він не навів.

Тема спільного виробництва боєприпасів для Patriot обговорюється Україною та США не вперше. 23 липня Зеленський зустрічався з делегацією компанії Raytheon, яка виробляє ці системи. Тоді в Офісі президента повідомили про готовність компанії розвивати спільне виробництво ракет, а Зеленський зазначив, що раніше предметно говорив про це з Трампом.

Сторони хочуть активізувати дипломатію

Зеленський і Трамп також говорили про дипломатичні зусилля для завершення війни.

«Важливо активізувати дипломатичний процес. Наші команди узгодять деталі їх подальшої комунікації», — повідомив президент України.

Конкретних домовленостей щодо формату майбутніх переговорів, їхніх учасників або термінів Зеленський не розкрив.

За кілька днів до візиту до Вашингтона український президент заявляв, що російські плани на осінь, про які доповідала розвідка, не свідчать про готовність Москви до миру. Він наголошував на необхідності посилити тиск на Росію, щоб змусити її припинити агресію.

Зеленський подякував Сполученим Штатам за підтримку України. Подальші деталі переговорів мають узгодити команди двох президентів.