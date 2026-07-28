Посадовець ЗСУ вимагав $2,2 млн за забудову військового містечка у Львові — НАБУ

НАБУ та САП викрили посадовця Збройних сил України, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди від забудовника за право звести багатоквартирний будинок на території військового містечка у Львові. Загальна сума, у яку фігуранти оцінили свої «послуги», становила 2,2 млн доларів.

Про це повідомило Національне антикорупційне бюро України.

Посадовець ЗСУ вимагав мільйони доларів у забудовника / Фото: НАБУ

За даними слідства, у березні 2021 року підозрюваний обіймав посаду начальника одного з територіальних управлінь Військової служби правопорядку ЗСУ та одночасно був командиром військового містечка у Львові.

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Він нібито запропонував забудовнику організувати будівництво багатоквартирного житлового будинку на території містечка. До реалізації схеми посадовець, за версією слідства, залучив спільників.

Як мали розподілити гроші

Із загальної суми у 2,2 млн доларів 1,5 млн доларів, за даними НАБУ, призначалися безпосередньо посадовцю ЗСУ.

Частину цих коштів він нібито планував передати членам Кабінету Міністрів за погодження договору про спільну діяльність між забудовником і підпорядкованою йому військовою частиною.

Ще 700 тисяч доларів мали розділити між собою співучасники — колишній адвокат та інший забудовник.

Детективи задокументували передачу хабаря готівкою на загальну суму 2 млн доларів у період із березня 2021 року до липня 2023 року.

Кому оголосили підозри

Підозри повідомили:

посадовцю ЗСУ — за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України;

забудовнику — за частиною 4 статті 369 КК України;

співучасникам — за частиною 5 статті 27 та частиною 4 статті 368 КК України.

Досудове розслідування триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до схеми.