Потужний землетрус у Японії: в торговому центрі обвалився поверх, під завалами люди

На південному заході Японії стався потужний землетрус магнітудою 7,1, який спричинив руйнування будівель, пожежі та перебої з транспортом і електропостачанням. У місті Касіма частково обвалився торговий центр Aeon Mall, усередині якого опинилися заблоковані люди.

Про це повідомляє The Guardian із посиланням на японські екстрені служби та місцеві ЗМІ.

Землетрус стався 28 липня о 16:27 за місцевим часом у префектурі Кумамото на острові Кюсю. За даними Японського метеорологічного агентства, осередок залягав на глибині близько 10 кілометрів.

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Поштовхи сягнули максимального, сьомого рівня за японською шкалою інтенсивності Shindo.

У торговому центрі обвалився другий поверх

За даними місцевої пожежної служби, у торговому комплексі в місті Касіма обвалився другий поверх. Рятувальники проводять пошукову операцію та намагаються дістатися до людей, які залишилися всередині.

Перед обвалом поліція отримала повідомлення про звук, схожий на вибух, у торговому центрі Aeon Mall. Причину інциденту поки не встановили.

До однієї з лікарень у місті Яцусіро доставили близько 40 постраждалих. Загальна кількість поранених уточнюється.

На залізничній станції Яцусіро один із потягів зійшов із рейок і перекинувся. Також пошкоджено кам’яні стіни історичного замку Кумамото.

Сотні тисяч людей направили до евакуаційних центрів

Приблизно 300 тисячам жителів наказали перейти до евакуаційних центрів. Японські фахівці попередили про небезпеку сильних повторних поштовхів і зсувів упродовж наступного тижня.

Після основного землетрусу зафіксували понад 60 афтершоків магнітудою від 1 до 4.

Без електроенергії залишилися близько 48 тисяч будинків. Залізнична компанія JR Kyushu призупинила рух поїздів, зокрема швидкісних, а аеропорт Кумамото закрив злітно-посадкову смугу.

Також виникли перебої з мобільним зв’язком через пошкодження ліній передачі та відключення електроенергії.

Попередження про цунамі скасували

Спочатку влада оголосила попередження про можливе цунамі заввишки до одного метра. Згодом його скасували, оскільки землетрус стався на суші, а підвищення рівня моря не зафіксували.

Японський регулятор і Міжнародне агентство з атомної енергії повідомили, що порушень у роботі розташованих у регіоні атомних електростанцій не виявлено.

Прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїті заявила, що уряд створив оперативну групу для координації рятувальних робіт і оцінювання масштабів руйнувань. Дані про постраждалих та наслідки стихії продовжують уточнюватися.