У Києві судитимуть екссуддю, який відкрив стрілянину через зауваження за російську музику

У Києві перед судом постане колишній суддя Шевченківського районного суду, якого обвинувачують у хуліганстві із застосуванням зброї. За даними слідства, конфлікт почався після зауваження через гучну російську музику.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Інцидент стався на початку травня 2026 року у дворі житлового будинку. На той момент чоловік ще працював суддею.

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За версією слідства, люди зробили йому зауваження через гучну музику. У відповідь суддя почав нецензурно лаятися, вийшов з автомобіля зі зброєю, привів її у бойову готовність і направив у бік опонентів.

На прохання заспокоїтися він не реагував.

Один із чоловіків повалив суддю на землю, намагаючись відібрати зброю. Однак обвинувачений встиг зробити три неприцільні постріли.

У прокуратурі наголосили, що цими діями він створив реальну загрозу життю та здоров’ю людей, які перебували поруч.

Досудове розслідування завершено, обвинувальний акт уже скерували до суду.

Дії колишнього судді кваліфікували за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганство із застосуванням зброї.

Йому загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. Розслідування проводили співробітники територіального управління ДБР у Києві.