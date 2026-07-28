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        Поліція назвала ім’я чоловіка, якого розшукують після стрілянини по правоохоронцях на Буковині

        Галина Шподарева
        28 Липня 2026 10:46
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        На Буковині розшукують чоловіка, який відкрив вогонь по поліцейських / Фото: Нацполіція
        На Буковині розшукують чоловіка, який відкрив вогонь по поліцейських / Фото: Нацполіція

        Правоохоронці оприлюднили ім’я та прикмети чоловіка, якого розшукують після поранення двох правоохоронців у Чернівецькій області. За наявною інформацією, зловмисник може бути озброєний і становить небезпеку.

        Про це повідомили у Національній поліції України.

        Правоохоронці розшукують Валерія Міглея, 19 листопада 1971 року народження, жителя села Їжівці Чернівецького району.

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        Розшукуваний — середнього зросту та середньої тілобудови. На момент зникнення він був одягнений у чорну футболку та темне взуття.

        Поліція просить громадян бути пильними й у разі отримання інформації про місцеперебування чоловіка телефонувати на спецлінію 102.

        “Закликаємо громадян не намагатися самостійно затримати розшукуваного, оскільки він може бути озброєний”, — йдеться в повідомленні.

        Валерій Міглей / Фото: Нацполіція

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