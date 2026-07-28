У Чернівецькій області чоловік поранив двох поліцейських із мисливської рушниці та втік до лісу

28 липня у селі Їжівці Чернівецької області 54-річний чоловік поранив двох поліцейських під час проведення слідчих дій. Після кількох пострілів із мисливської рушниці він утік у напрямку лісового масиву.

Про це повідомили у Національній поліції України.

Стрілянина сталася сьогодні близько 07:45. Правоохоронці прибули до місця проживання місцевого жителя для проведення слідчих дій у межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

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Під час процесуальних заходів чоловік кілька разів вистрілив у бік поліцейських. Двоє правоохоронців дістали поранення, їм надають медичну допомогу.

Для пошуку та затримання озброєного чоловіка на території області ввели спеціальну поліцейську операцію.

“Поліція звертається до громадян із проханням бути пильними. У разі отримання будь-якої інформації про можливе місцеперебування розшукуваного або виявлення підозрілої особи негайно повідомте на спецлінію 102. Самостійно вживати заходів щодо затримання озброєної особи не слід”, — йдеться в повідомленні.