        Суспільство

        Уночі РФ запустила по Україні 131 дрон: зафіксовані влучання на дев’яти локаціях

        Галина Шподарева
        28 Липня 2026 08:27
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        Ліквідація пожежі після атаки РФ / Фото архівне: ДСНС
        Ліквідація пожежі після атаки РФ / Фото архівне: ДСНС

        У ніч проти 28 липня російські війська атакували Україну 131 ударним безпілотником різних типів. Сили ППО знешкодили 107 цілей, водночас 16 дронів влучили у дев’яти локаціях.

        Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

        Починаючи з 18:00 27 липня окупанти запустили по Україні атакував 131 БпЛА Shahed, зокрема реактивні, “Гербера”, “Італмас” та дрони-імітатори “Пародія” із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, ТОТ Донецьк,  Гвардійське ТОТ АР Крим.

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        Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 107 російських безпілотників на півночі, півдні, центрі та сході країни.

        Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на дев’яти локаціях, а також падіння уламків на шести локаціях.


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