Уночі РФ запустила по Україні 131 дрон: зафіксовані влучання на дев’яти локаціях

У ніч проти 28 липня російські війська атакували Україну 131 ударним безпілотником різних типів. Сили ППО знешкодили 107 цілей, водночас 16 дронів влучили у дев’яти локаціях.

Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.

Починаючи з 18:00 27 липня окупанти запустили по Україні атакував 131 БпЛА Shahed, зокрема реактивні, “Гербера”, “Італмас” та дрони-імітатори “Пародія” із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, ТОТ Донецьк, Гвардійське ТОТ АР Крим.

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Станом на 08:00 протиповітряною обороною збито та подавлено 107 російських безпілотників на півночі, півдні, центрі та сході країни.

Зафіксовано влучання 16 ударних БпЛА на дев’яти локаціях, а також падіння уламків на шести локаціях.