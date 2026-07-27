У Києві поліція затримала журналіста hromadske Євгенія Шульгата

У Києві 27 липня поліція затримала журналіста hromadske Євгенія Шульгата. Правоохоронці зупинили таксі, в якому він їхав, та надягнули на нього кайданки.

Про це повідомило hromadske.

За словами правоохоронців, причиною затримання нібито стало порушення журналістом правил військового обліку. Водночас у редакції заявили, що наявні в них документи не підтверджують жодних порушень з боку Шульгата.

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Сам журналіст розповів, що співробітники поліції застосували до нього фізичну силу.

Керівниця редакції розслідувань hromadske Ярослава Вольвач звернула увагу, що правоохоронці зупинили саме автомобіль, у якому перебував журналіст, а документами водія не цікавилися.

«Яким чином співробітники поліції могли знати про порушення військового обліку пасажиром таксі — незрозуміло. При цьому документи водія не цікавили поліціянтів, що дає підстави припускати, що затримання було цілеспрямованим», — заявила Вольвач.

У hromadske Шульгат працював над матеріалами, пов’язаними з можливою корупцією серед представників правоохоронних органів.

У 2024 році, коли журналіст працював у «Слідстві.Інфо», він опублікував розслідування про елітне майно керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Після цього Шульгату намагалися вручити повістку.

За даними джерел «Слідства.Інфо», діями представників ТЦК тоді керував Олексій Біленко, якого журналісти називали близькою до Вітюка людиною.