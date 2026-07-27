Уряд повертає до парламенту ключовий законопроєкт для євроінтеграції

Кабінет міністрів повторно схвалив проєкт нового Митного кодексу та подав його до Верховної Ради. Документ має стати одним із ключових законопроєктів у процесі європейської інтеграції України.
Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів із посиланням на прем’єр-міністра Сергія Корецького.
За словами глави уряду, Кабмін відновлює предметний діалог із парламентарями щодо нового проєкту Митного кодексу.
«Це один із ключових законопроєктів у процесі європейської інтеграції. Розраховую на ефективну та продуктивну роботу над документом разом із народними депутатами щодо кожної його норми», — заявив Корецький.
Нова редакція Митного кодексу має забезпечити трансформацію української митниці на сучасний безпековий кордон європейського зразка.
Повторне схвалення та подання документа до парламенту передбачене вимогами закону.