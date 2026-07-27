        Політика

        Уряд повертає до парламенту ключовий законопроєкт для євроінтеграції

        Віктор Алєксєєв
        27 Липня 2026 18:13
        читать на русском →
        Українську митницю хочуть перетворити на кордон європейського зразка / Фото: Кабмін
        Українську митницю хочуть перетворити на кордон європейського зразка / Фото: Кабмін

        Кабінет міністрів повторно схвалив проєкт нового Митного кодексу та подав його до Верховної Ради. Документ має стати одним із ключових законопроєктів у процесі європейської інтеграції України.

        Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів із посиланням на прем’єр-міністра Сергія Корецького.

        За словами глави уряду, Кабмін відновлює предметний діалог із парламентарями щодо нового проєкту Митного кодексу.

        Реклама
        Реклама

        «Це один із ключових законопроєктів у процесі європейської інтеграції. Розраховую на ефективну та продуктивну роботу над документом разом із народними депутатами щодо кожної його норми», — заявив Корецький.

        Нова редакція Митного кодексу має забезпечити трансформацію української митниці на сучасний безпековий кордон європейського зразка.

        Повторне схвалення та подання документа до парламенту передбачене вимогами закону.


        Реклама
        Реклама

        ТОП-новини

        Останні новини

        усі новини
        Соціальна реклама
        Azov