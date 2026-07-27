Уряд повертає до парламенту ключовий законопроєкт для євроінтеграції

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«Це один із ключових законопроєктів у процесі європейської інтеграції. Розраховую на ефективну та продуктивну роботу над документом разом із народними депутатами щодо кожної його норми», — заявив Корецький.

Про це повідомила пресслужба Кабінету міністрів із посиланням на прем’єр-міністра Сергія Корецького.

Кабінет міністрів повторно схвалив проєкт нового Митного кодексу та подав його до Верховної Ради. Документ має стати одним із ключових законопроєктів у процесі європейської інтеграції України.